Редизайн сайта

Взялась за работу обещала сделать за 3 дня за 3 дня увидел толка макет и все потом пропала не выходит на связь 2 дня появилась сказала что получила травму на волейболе но к тому времени я нашел уже серьезного человека для выполнения работы я не ка во не кидал проста не работаю не серьезными людьми типа (Полина (poliepolina) которые могут толька обещать а не делать все было сделано заново другим человекам а в отместку за отрицательный отзыв это особа воспользовалась моим паролем испортила работу других людей