Редизайн сайта

$250
Веб-программированиеЗавершен6 заявок497 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Редизайн сайта по примеру поставьте на движок и добавления 4 разделов скопировать 3 флеш элементы с 250 долларов 3 дня 1 один день на окончательную доработка сбс либо по факту

Дизайн сайтаРедизайн сайта
15 лет назад
goger1
Ермак 
41 год
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
14 отзывов(-1)
Выбранные исполнители
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
21 день назад
15 лет назад
$250
3 дня
Спасибо Серафиме что взялась работать без готового ТЗ. Были сложности совместимости с разными хостингами , но Alexsima --- (AlexsimA) подошла к решению ответственно и потратив на работу лишних два дня уже своего времени довела его до полной универсальности. Заказчикам рекомендую
Иван, требовательный, но порядочный и прямой человек. Надеюсь, что новый сайт принесет ему, Ремедии и конечно же нашим детям большую пользу! Я старалась и сделала все возможное. Рекомендую Ивана в качестве заказчика, тем более, что Тз для него теперь не проблема:)))
poliepolina
Полина 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
2 отзыва(-1)
15 лет назад
$250
3 дня
Взялась за работу обещала сделать за 3 дня за 3 дня увидел толка макет и все потом пропала не выходит на связь 2 дня появилась сказала что получила травму на волейболе но к тому времени я нашел уже серьезного человека для выполнения работы я не ка во не кидал проста не работаю не серьезными людьми типа (Полина (poliepolina) которые могут толька обещать а не делать все было сделано заново другим человекам а в отместку за отрицательный отзыв это особа воспользовалась моим паролем испортила работу других людей
Так много положительных отзывов... похоже их влияние на Заказчика действует в обратном направлении. Предвзятое, высокомерное поведение. Постоянное внесение правок в работу и задергивание исполнителя можно оправдать только тем, что Заказчик не прямой - спекулирует. Конечно, это не преступление - "Кто как умеет, так и кроит", но соблюдение деловой этики было бы не лишним.
  • Похожие заказы

  • Нужно написать модуль на php с системой оплаты

    $1000

    У меня стоит движок Social Engine, нужно написать 1 модуль на php/mysql. Что касается модуля, то нужно: страница с перечнем платных и бесплатных разделов. 2 типа пользователей: 1. которые просматривают информацию и покупают 2. которые эту информацию выкладывают и ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Натянуть дизайн на Joomla + фотогалерея

    Нужно натянуть готовую верстку на Joomla + Поставить Фотогаллерею Бюджет 70$ Без отзывов не писать рассматривать не буду, сроки 4 дня. Joomla лежит тут: http://joomlaportal.ru/content/view/1719/70/ Галлерея для Джумлы Фока "Phoca" версия 2.0.2 - Полная русская версия Вёрстка тут: ...

    Joomla
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработать граббер с сайта-каталога

    $25

    Нужно разработать скрипт, обеспечивающий грабление текстовой информации с сайта-каталога. Для контактов просьба пользоваться ЛС, либо ICQ Приношу извинения, проект пока тормознулся. Тем не менее делать надо, поэтому свяжусь с потенциальным исполнителем при первой же необходимости!

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Gmail-интерфейс

    Требуется такая штука, которая подключается к gmail.com используя протокол TLS, и отправляет письмо получателю Она должна принимать логин и пароль пользователя и e-mail получателя, текст|тема письма будет намертво вшита Подойдет решение на C|C++|Python и т.п., которое будет ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен JS скрипт

    Скрипт на JS который преобразует по рег. выражению html в bbcode . htmltobb(входящее) например имеется на входе бла бла бла куда на выходе бла бла бла [url=адрес]куда[/url] сам чтото регулярные на JS не осилил ) подобных замен ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужно сделать аналог листания книги

    Имеется информация в виде файлов Ворд - нужно сделать так, чтобы ее можно было на сайте просматривать в виде листания страниц и чтобы нельзя было скопировать информацию. Решение должно быть удобным для использования, чтобы конвертировать ...

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Скрипт для комбинирования данных

    Существует список данных типа: a1 a2 a3 b4 c5 d9 и т.д. - 200 штук. необходимо - составить все возможные сочетания этих файлов между собой, как: a1a2 a1a3 a1b4 a1c5 a1d9 a2a3 a2b4 a2c5 ........ и т.д. Жду предложений с ценами.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Внести поправки на сайт, доделать,исправить ошибки

    Следующий проект выставляю. Причина: проблемы с программистом, а проекты горят. Может быть, что лучше всего, выберу одного исполнителя. Ответственность приветствуется. Подробности в личке. P.S. Будет еще 2 заказа

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад