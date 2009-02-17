Простая CMS

Требуется написать небольшую админку для сайта компании производителя.

Страницы:

создание-удаление страниц по типам: текстовая, фотоальбом, прайслист

введение и редактирования прайс-листа

добавление фотографий в фотоальбом

введение и редактирование текста для простых страниц (будут вставляться в шаблон)

то есть задача в том что бы человек не сведующий хтмл (менеджер-секретарь) мог менять информацию на сайте

в дальнейшем, задача будет расширяться (за доп. плату)