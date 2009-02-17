Простая CMS

Необходимо настроить мамбот генерации уменьшенных картинок для Joomla 1.0.x Мамбот должен по итогу выводить: - все фото уменьшать до определенного размера (указывается в админке мамбота) - фото с тэгом уменьшать до значения в тэге Сейчас стоит multithumb, но он ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать небольшую админку для сайта компании производителя.
Страницы:
создание-удаление страниц по типам: текстовая, фотоальбом, прайслист
введение и редактирования прайс-листа
добавление фотографий в фотоальбом
введение и редактирование текста для простых страниц (будут вставляться в шаблон)
то есть задача в том что бы человек не сведующий хтмл (менеджер-секретарь) мог менять информацию на сайте
в дальнейшем, задача будет расширяться (за доп. плату)
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