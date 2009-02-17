Нужна прога/скрипт

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок282 просмотра
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Нужна программа или скрипт со следующим функционалом:

- возможность отправки с удаленного компьютера смс-сообщений посредством телефона (не шлюза оператора) подключенного к другому компу.

Поясняю, как я это вижу:

человек заходит на сайт (или открывает прогу), пишет сообщение, вводит список телефонов для рассылки этого сообщения, отправляет. Сообщение по инету идет на сервер (другой комп) к которому подключен мобильный телефон (по usb например), и уже с телефона рассылает по адресатам.

Возможно это реализовывется и как-то по другому (лишь бы функционал был тот же). Если кто знает как написать такую вещь, прошу откликаться.

15 лет назад
levosoft
Дмитрий 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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