Нужна прога/скрипт

Нужна программа или скрипт со следующим функционалом:

- возможность отправки с удаленного компьютера смс-сообщений посредством телефона (не шлюза оператора) подключенного к другому компу.

Поясняю, как я это вижу:

человек заходит на сайт (или открывает прогу), пишет сообщение, вводит список телефонов для рассылки этого сообщения, отправляет. Сообщение по инету идет на сервер (другой комп) к которому подключен мобильный телефон (по usb например), и уже с телефона рассылает по адресатам.

Возможно это реализовывется и как-то по другому (лишь бы функционал был тот же). Если кто знает как написать такую вещь, прошу откликаться.