Доп. модули для системы WHMCS (часть1)

1 часть) Модуль для регистратора R01.RU (Registrar Module R01)

- Требуется разработка модуля регистрации доменов для системы WHMCS (www.whmcs.com) для работы с регистратором R01.RU (домены .ru, .su)

Документация:

- RegistrarModuleDevelopment Kit: support.whmcs.com/dl.php?..

- Описание API R01: www.r01.ru/domain/inform/..

Нужно реализовать:

- сбор необходимых данных при заказе регистрации домена .ru и .su(используется встроенная функциональность WHMCS, реализуется с помощью /includes/additionaldomainfields.php);

- в зависимости от выбранного вида регистрации (частное лицо или организация) нужно дополнительно реализовать вывод нужных полей (наверное на javascript).

- регистрация домена, продление домена, смена DNS-серверов по домену, Добавление/Редактирование администраторов доменов, проверка статуса заданий в очереди;

Результатом работы должен быть работающий модуль с открытым кодом.

Объявляйте бюджет, сроки и свой опыт по реализации подобного.

(Также у меня есть возможность показать аналогичные модули для зарубежных регистраторов для этой системы)

P.S. В целом, необходимо разработать целый ряд модулей, а также произвести дополнительных доработки функциональности для системы WHMCS (www.whmcs.com).

Основные требуемые знания: PHP, MySQL, Smarty templates. Также плюсом будет являться опыт разработки модулей для данной системы или модулей оплаты/регистрации доменов;

Заинтересован работать с постоянным исполнителем по всем задачам, но для начала публикую небольшие проекты по модулю регистрации доменов и платёжной системе.