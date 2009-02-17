Видео чат с биллингом

Нужна реализация проекта (не п...но, не эрот-ка)

Модуль для сайта, дающий возможность приватного текстового/видео чата с оператором, изображение которого со звуком (либо по желанию пользователя переход на текст)транслируется авторизованным пользователям. Общение в чате происходит 1 на 1, на протяжении заранее установленного (оплаченого) времени. Должна быть реализована возможность работы нескольких (3-5) операторов одновременно (для обслуживание нескольких клиентов), а также постановка пользователей в очередь. кроме того - несложная система администрирования и статистики. После общения копия ответов оператора на e-mail пользователя.

+покупка времени sms, счет, сбербанк и т.д.

предпочтение разработчикам, уже имеющим опыт подобных решений.

С ув. Алекс, подробности в ПМ