Доп. модули для системы WHMCS (часть2)

2ая часть) Модуль для платёжной системы Assist.ru (Gateway Module Assist)

- Требуется разработка модуля платёжной системы ASSIST для WHMCS (www.whmcs.com)

Документация:

- GateWayModuleDevelopment Kit: support.whmcs.com/dl.php?..

- Описание интерфейса взаимодействия с Assist.Ru:

www.assist.ru/files/manua..

Нужно реализовать:

- настройку модуля Assist на стороне интерфейса WHMCS с возможностью:

a) включения/ отключения (выбора) видов оплаты, среди поддерживаемых Assist: Кредитная карта, Webmoney, Rapida, PayCash(Я.Деньги), Eport,KreditPilot, AssistID

b) выбора режима работы модуля (1ый простой режим без передачи данных покупателя или 2ой режим с Передача параметров платежа и данных покупателя .

c) включения/отключения тестового режима работы модуля

- автоматизированное зачисление счета при успешной авторизации от ASSIST, путём call-back скрипта (см.документацию модуля оплаты WHMCS)

Результатом работы должен быть работающий модуль с открытым кодом, автоматизированно производящий оплату счёта и фиксирующий в платёжном логе WHMCS результаты транзакций.

Объявляйте бюджет, сроки и свой опыт по реализации подобного.

(есть возможность показать аналогичные модули WHMCS для зарубежных платёжных систем)

P.S. В целом, необходимо разработать целый ряд модулей, а также произвести дополнительных доработки функциональности для системы WHMCS (www.whmcs.com).

Основные требуемые знания: PHP, MySQL, Smarty templates. Также плюсом будет являться опыт разработки модулей для данной системы или модулей оплаты/регистрации доменов;

Заинтересован работать с постоянным исполнителем по всем задачам, но для начала публикую небольшие проекты по модулю регистрации доменов и платёжным системам, чтобы по результатам выбрать постоянного исполнителя.