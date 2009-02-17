Доп. модули для системы WHMCS (часть2)

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2ая часть) Модуль для платёжной системы Assist.ru (Gateway Module Assist)
- Требуется разработка модуля платёжной системы ASSIST для WHMCS (www.whmcs.com)
Документация:
- GateWayModuleDevelopment Kit: support.whmcs.com/dl.php?..
- Описание интерфейса взаимодействия с Assist.Ru:
Нужно реализовать:
- настройку модуля Assist на стороне интерфейса WHMCS с возможностью:
a) включения/ отключения (выбора) видов оплаты, среди поддерживаемых Assist: Кредитная карта, Webmoney, Rapida, PayCash(Я.Деньги), Eport,KreditPilot, AssistID
b) выбора режима работы модуля (1ый простой режим без передачи данных покупателя или 2ой режим с Передача параметров платежа и данных покупателя .
c) включения/отключения тестового режима работы модуля
- автоматизированное зачисление счета при успешной авторизации от ASSIST, путём call-back скрипта (см.документацию модуля оплаты WHMCS)
Результатом работы должен быть работающий модуль с открытым кодом, автоматизированно производящий оплату счёта и фиксирующий в платёжном логе WHMCS результаты транзакций.
Объявляйте бюджет, сроки и свой опыт по реализации подобного.
(есть возможность показать аналогичные модули WHMCS для зарубежных платёжных систем)
P.S. В целом, необходимо разработать целый ряд модулей, а также произвести дополнительных доработки функциональности для системы WHMCS (www.whmcs.com).
Основные требуемые знания: PHP, MySQL, Smarty templates. Также плюсом будет являться опыт разработки модулей для данной системы или модулей оплаты/регистрации доменов;
Заинтересован работать с постоянным исполнителем по всем задачам, но для начала публикую небольшие проекты по модулю регистрации доменов и платёжным системам, чтобы по результатам выбрать постоянного исполнителя.
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