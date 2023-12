Работа с БД

Необходимо сделать такую выборку из бд

(в бюджет 5 уе )

1. SELECT * FROM `stat_fax` WHERE `itog` LIKE '%0.00%' AND `status` LIKE '%отправлен успешно%' ORDER BY `id` DESC

2. из поля nummer_fax необходимо вычленить первую и среднюю цифру (например 810-380-692633208 вычленяем 810 и 380) и вводим переменные $exit и $kod , соответственно

3. вводим переменную $tarif ='10';

данная переменная нужна, так в дальнейшем она будет меняться в зависимости от $exit и $kod - это условие будет введено позже...

4. обновляем tarif_fax в таблице stat_fax на значение $tarif

5. выводим в таблицу полученные данные (id , username , nummer_fax, tarif_fax , list_fax, itog , status )