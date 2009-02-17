Работа над скриптами в Unix !

Есть сайты , которые лежат на VPS хостинге. Управление через Unix исключительно - есть толко права на rooot.

Сайты работают очень медленно в связи с переиспользованием лимитов хостига. Связанно это с ростом посещаемости и ошибок на одном из сайтов (всего их 3). Скорее всего как-то скрипт рабоатет не правильно, из-за этого происходят тормоза. Надо устранить причину переполнения лимитов, устранить ошибку.

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