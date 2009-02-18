Создание глобуса!

Есть сайты , которые лежат на VPS хостинге. Управление через Unix исключительно - есть толко права на rooot. Сайты работают очень медленно в связи с переиспользованием лимитов хостига. Связанно это с ростом посещаемости и ...
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Требуется нарисовать на флеш 3 (три) крутящихся глобуса. Глобус не должен крутится быстро, а неторопясь, так сказав, медленно плывя. Цветовая гамма первого показана в прикрепленном файле.
Остальные два файла сделать в других вариациях. Можно в вектороподобных цветах. Главное чтобы этот крутящийся глобус был очень привлекательным.
ВАЖНО: Не надо показывать и рисовать глобус где земля фон, а материки плывут как лента. Нужна оригинальная работа в прямом смысле этого слова.
Оплата по вебмани. Сразу после того как получим swf-файлы, и позже исполнитель вышлет исходники.
P.S. Порой фрилансеры скидывают в личку уже готовые и схожие работы. Чтож... я не против если у вас есть подобная работа, то покажите и возможно вам не придется рисовать по новой. Я могу купить и готовый результат.
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