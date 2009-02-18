Создание глобуса!

Требуется нарисовать на флеш 3 (три) крутящихся глобуса. Глобус не должен крутится быстро, а неторопясь, так сказав, медленно плывя. Цветовая гамма первого показана в прикрепленном файле.

Остальные два файла сделать в других вариациях. Можно в вектороподобных цветах. Главное чтобы этот крутящийся глобус был очень привлекательным.

ВАЖНО: Не надо показывать и рисовать глобус где земля фон, а материки плывут как лента. Нужна оригинальная работа в прямом смысле этого слова.

Оплата по вебмани. Сразу после того как получим swf-файлы, и позже исполнитель вышлет исходники.

P.S. Порой фрилансеры скидывают в личку уже готовые и схожие работы. Чтож... я не против если у вас есть подобная работа, то покажите и возможно вам не придется рисовать по новой. Я могу купить и готовый результат.