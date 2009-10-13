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Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
14 лет назад
Проект выполнен оперативно и очень качественно. Большое спасибо!
$10
10 баллов
14 лет назад
Все отлично. Сразу друг друга поняли. Будет работать еще. Благодарю за сотрудничество. Мастерский макет )))
Ответный отзыв
Приятно работать с такими заказчиками, как Данил! По достоинству оценил работу, оплатил все в срок!
$25
10 баллов
14 лет назад
Отлично справился с задачей ! Я очень доволен сотрудничеством с Дмитрием. Спасибо ! )
$100
10 баллов
14 лет назад
Дмитрий справился с задачей на все 100% Реализовал в течении одного дня то что я не могу вытянуть с проверенных дизайнеров за три дня Всегда был в онлайне и предупреждал если кудато уходит Проработал каджую деталь до мелочей и не упустил не одного слова сказаного заказчиком Учитывая дедлайн проекта согласился выручить проект и доработать до поздна, учитывая что у него другой часовой пояс. Респект Дмитрий
$4
10 баллов
14 лет назад
Благодарю за качественное выполнение работы! Оперативно, красиво, профессионально. Рекомендую.