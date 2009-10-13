Дмитрий справился с задачей на все 100% Реализовал в течении одного дня то что я не могу вытянуть с проверенных дизайнеров за три дня Всегда был в онлайне и предупреждал если кудато уходит Проработал каджую деталь до мелочей и не упустил не одного слова сказаного заказчиком Учитывая дедлайн проекта согласился выручить проект и доработать до поздна, учитывая что у него другой часовой пояс. Респект Дмитрий