onegoa

Дмитрий Панин onegoa

 
41 годРоссия/Барнаул
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Skype: OneGoa

ICQ - 2345 409 23

http://goaone.ru/

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Отзывы заказчиков
serdebronce
Сергей Не 
74 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$40
10 баллов
14 лет назад
Отрисовать простейшие графические элементы во флеш
Проект выполнен оперативно и очень качественно. Большое спасибо!
EventLP
Влади 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
38 отзывов
$10
10 баллов
14 лет назад
Флеш заставка
Все отлично. Сразу друг друга поняли. Будет работать еще. Благодарю за сотрудничество. Мастерский макет )))
Приятно работать с такими заказчиками, как Данил! По достоинству оценил работу, оплатил все в срок!
Ответный отзыв
awstudio
Максим 
40 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$25
10 баллов
14 лет назад
Flash - часы
Отлично справился с задачей ! Я очень доволен сотрудничеством с Дмитрием. Спасибо ! )
webkate
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Нужен быстрый дизайн WEB 2.0
Дмитрий справился с задачей на все 100% Реализовал в течении одного дня то что я не могу вытянуть с проверенных дизайнеров за три дня Всегда был в онлайне и предупреждал если кудато уходит Проработал каджую деталь до мелочей и не упустил не одного слова сказаного заказчиком Учитывая дедлайн проекта согласился выручить проект и доработать до поздна, учитывая что у него другой часовой пояс. Респект Дмитрий
Dominanta
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$4
10 баллов
14 лет назад
Анимировать шапку сайта
Благодарю за качественное выполнение работы! Оперативно, красиво, профессионально. Рекомендую.