Оптимизация сайта

Веб-программированиеЗавершен13 заявок317 просмотров
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Нужно просто прописать кейворды, дискрипшены и титлы (инструкция что и куда писать есть)

СРОЧНО.

15 лет назад
karelina
Дарья 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
23 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
im1
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
15 лет назад
$5
1 день
Хороший исполнитель. Все сделал четко. Рекомендую.
Оплата своевременно и добросовестно. Приятно было работать!
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