Установить DLE

Нужен специалист с опытом решения следующей задачи: 1. В директории сервера лежит файл avtovodila.zip 2. Посетители сайта могут за деньги получить данный файл на указанный е-майл 3. Желательно чтобы можно было заплатить с помощью любых электронных денег и ...
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Необходимо установить http://womensecret.in.ua/ этот проект на движок, по всей видимости DLE . Дизайн можно заменить каким то шаблоном для DLE, это не критично. Форум работоспособный, его трогать не надо. Пример того, что должно получится - http://zerolayer.ru Обращаться на мыло [email protected] аська 146882822. Личные сообщения игнорируются. Оплата - вебмани, если исполнитель из Киева - наличкой.
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