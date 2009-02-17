Установить DLE

Необходимо установить http://womensecret.in.ua/ этот проект на движок, по всей видимости DLE . Дизайн можно заменить каким то шаблоном для DLE, это не критично. Форум работоспособный, его трогать не надо. Пример того, что должно получится - http://zerolayer.ru Обращаться на мыло [email protected] аська 146882822. Личные сообщения игнорируются. Оплата - вебмани, если исполнитель из Киева - наличкой.