Проблема с формой

Веб-программированиеЗавершен4 заявки271 просмотр
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Есть форма, которая открывается с помощью ajax библиотеки prototype new Effect.toggle('form2', 'appear');

Т.е. форма как всплывающее окно, отдельный див. Надо чтобы она при отправке данных формы оставалась открытой, что сейчас не происходит никак.

Подскажите за коммент или символич.оплату.

Заранее спасибо.

15 лет назад
Chieftec
Кирилл 
36 летИспания
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Wuron
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
15 лет назад
$100
1 день
Очень оперативный и адекватный исполнитель! Было приятно работать с Александром, с легкостью помог нам решить проблему с Ajax. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество в этом направлении!
Адекватный заказчик. Умеет четко и понятно формулировать задание. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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