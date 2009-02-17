Настроить сайт под смс!

$100
Веб-программированиеЗакрыт9 заявок269 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Биллинг есть, нужен скрипт добавления текста на сайт по sms.

15 лет назад
mildsoft
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
Выбранные исполнители
sasha181
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 отзывов
15 лет назад
$50
2 дня
tigr1945
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$50
1 день
  • Похожие заказы

  • Нужно добавить код на форум

    $2

    Нужно добавить обычный готовый код на форум на главную страницу Сам в php ноль из за этого туда лезти не хочу. Работы на 1-2 минуты Форум на phpBB Дам за работу рублей 50

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Ejabberd

    Требуется спец со знанием: ejabberd, erlang(желательно), mysql, php, jwchat. Задание: обьеденить ejabberd с vbulletin форумом(БД), что бы зарегистрированные пользователи , после авторизации на форуме, могли зайти зайти через jwchat в конференцию. Спасибо.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написать программку.

    Здравствуйте. Нужно написать програмку для контроля и создания базы ID номеров. "вконтакте" Подробности в приложении. Оставляйте сроки и стоимость. (БЕЗ ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ. В ПРИВАТ НЕ ПИСАТЬ!)

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Проблема с формой

    Есть форма, которая открывается с помощью ajax библиотеки prototype new Effect.toggle('form2', 'appear'); Т.е. форма как всплывающее окно, отдельный див. Надо чтобы она при отправке данных формы оставалась открытой, что сейчас не происходит никак. Подскажите за коммент или ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Установить DLE

    $100

    Необходимо установить http://womensecret.in.ua/ этот проект на движок, по всей видимости DLE . Дизайн можно заменить каким то шаблоном для DLE, это не критично. Форум работоспособный, его трогать не надо. Пример того, что должно получится ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сделать прием платежей

    Нужен специалист с опытом решения следующей задачи: 1. В директории сервера лежит файл avtovodila.zip 2. Посетители сайта могут за деньги получить данный файл на указанный е-майл 3. Желательно чтобы можно было заплатить с помощью любых электронных денег и ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад