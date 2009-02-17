Доработать CMS и написать под нее парсер

$100
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок240 просмотров
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Доработать CMS и написать под нее парсер.

ТЗ, скрипт CMS, БД прилагаются.

15 лет назад
andrey-fomin
Андрей 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад