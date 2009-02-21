Доработать ShopCMS

Веб-программированиеЗавершен5 заявок183 просмотра
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Задача.

Необходимо что бы система выставления счетов

в зависимости от Ставки НДС (данные в БД в виде характеристики товара)

сортировала продукцию по счетам

Пример..

В корзине:

Продукт 1 С НДС 10%

Продукт 2 С НДС 18%

Продукт 3 БЕЗ НДС

=>

Формируються 3 счета сразу на печать

Счет №1 с НДС 10%

Наименование ..........................

Продукт 1

---------------------------------------

Счет №2 с НДС 18%

Наименование ..........................

Продукт 2

-------------------------------------------------

Счет №3 с БЕЗ НДС

Наименование ..........................

Продукт 3

Если заказанная продукция в корзине имеют ставку НДС 10%, и 18% то формируем два счета.. итд

SHOPCMS 3.0 RC2

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15 лет назад
Web-X
Россия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
maxim_belkin
Максим 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$50
3 дня
Быстро четко и качественно..доработал SHOPCMS Спасибо.
Проект было давно, видимо все хорошо