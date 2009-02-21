Доработать ShopCMS

Есть форма, которая открывается с помощью ajax библиотеки prototype new Effect.toggle('form2', 'appear'); Т.е. форма как всплывающее окно, отдельный див. Надо чтобы она при отправке данных формы оставалась открытой, что сейчас не происходит никак. Подскажите за коммент или ...