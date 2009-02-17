Всплывающий Layer, 1 показ 1 унику.

Есть сайт, который откручивает Layer рекламу, планирую убрать их код и просто выводить на своем сайте рекламу другого сайта, по такому же принципу.

Лайер вылазит то слева то справа, имеет большой размер и закрывается по клику Х, показывается 1 ому унику 1 раз.

Четкого ТЗ нет, т.к его и не надо, есть пример, нужно сделать так же.

Кто поможет с реализацией подобной схемы?

Предложение без цены не принимаются.