Всплывающий Layer, 1 показ 1 унику.

Нужно просто прописать кейворды, дискрипшены и титлы (инструкция что и куда писать есть) СРОЧНО.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт, который откручивает Layer рекламу, планирую убрать их код и просто выводить на своем сайте рекламу другого сайта, по такому же принципу.
Лайер вылазит то слева то справа, имеет большой размер и закрывается по клику Х, показывается 1 ому унику 1 раз.
Четкого ТЗ нет, т.к его и не надо, есть пример, нужно сделать так же.
Кто поможет с реализацией подобной схемы?
Предложение без цены не принимаются.
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