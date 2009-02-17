Редактировать java апплет

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки216 просмотров
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Редактировать java апплет http://www.00-24.ru/11/1.zip так чтобы работал под большинством браузеров. Аська 346667777

15 лет назад
_user_
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад