Расшифровать php-код

Имеется код следующего вида

eval(gzinflate(base64_decode('DFSdfjds843hd...............')));

Нужно расшифровать его и привести в человеческий и понятный вид.

Известно число циклов зашифровки, т.е. добрать до кода труда не составит, основная работа это привести код в понятный вид.

Что в нём сложного:

1. Имена переменных и функций придуманы из одной буквы. Разница лишь в количестве упоминаний этой буквы.

2. Везде где можно использован eval(DFSdfjds843........); который вернёт имя функции или ещё что-нибудь.

Вообщем пишите цену и срок приблизительные, код вышлю после личной беседы.