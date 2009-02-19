Flash + xml

$30
Веб-программированиеЗавершен6 заявок148 просмотров
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Нужно сделать на флеш карту РФ:

http://kes-basket.ru/index.php?razdel=67

На основе xml выдаваемого файлом map.php необходимо выделить цветом нужные регионы РФ, сделать их ссылкой на страничку вида http://kes-basket.ru/index.php?razdel=69&rid=(id региона).

При наведении мыши на выделенный регион должна всплывать подсказка с его названием.

Примерная структура xml такая:

id региона | Название региона | #FF0000

Из исходных данных:

Карта РФ в векторе

Пронумерованый список всех регионов в exсel

Оплата по факту Яндекс Деньги

15 лет назад
allatone
Мир 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
Sermor
54 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$30
2 дня
Отзыв недоступен.
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Хороший заказчик. Чёткое и вразумительное ТЗ. Оплата без задержек. Очень приятно работать.
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