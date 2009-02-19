Flash + xml

Нужно создать YML файл для работы в яндекс маркете.Сайт простой на html без баз данных www.kidkreslo.ru. Товара мало,около 40 позиций
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Нужно сделать на флеш карту РФ:
http://kes-basket.ru/index.php?razdel=67
На основе xml выдаваемого файлом map.php необходимо выделить цветом нужные регионы РФ, сделать их ссылкой на страничку вида http://kes-basket.ru/index.php?razdel=69&rid=(id региона).
При наведении мыши на выделенный регион должна всплывать подсказка с его названием.
Примерная структура xml такая:
id региона | Название региона | #FF0000
Из исходных данных:
Карта РФ в векторе
Пронумерованый список всех регионов в exсel
Оплата по факту Яндекс Деньги
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