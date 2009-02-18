Создание yml файла

Веб-программированиеЗавершен5 заявок282 просмотра
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Нужно создать YML файл для работы в яндекс маркете.Сайт простой на html без баз данных www.kidkreslo.ru. Товара мало,около 40 позиций

15 лет назад
igoryan81
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
krab
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Работа проделана моментально и отлично.Плюс решено еще несколько вопросов которые я давно не мог решить.Отдельное спасибо за скорость!
Очень дружелюбный и надежный заказчик. Можно положиться, никаких проблем с оплатой не было.
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