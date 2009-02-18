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Отзывы заказчиков
$120
10 баллов
14 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$30
10 баллов
14 лет назад
Справился с пунктом некоторых задач,по обстоятельством отлучился и нашел себе достоиную замену!Буду работать и в дальнейшем приятный ответсвенный и практичный человек!Спасибо Степан
Ответный отзыв
Приятный в общении человек. С пониманием относится к делу. Никаких претензий нет.
$5
10 баллов
14 лет назад
Молодец сделал за 1 час и недорого!
Ответный отзыв
Никаких претензий к заказчику нет. Оплата своевременная.
$10
10 баллов
15 лет назад
Работа проделана моментально и отлично.Плюс решено еще несколько вопросов которые я давно не мог решить.Отдельное спасибо за скорость!
Ответный отзыв
Очень дружелюбный и надежный заказчик. Можно положиться, никаких проблем с оплатой не было.
$50
10 баллов
15 лет назад
Очень ответственно отнесся ко моей проблеме, выполнил задачу за 1 день
Ответный отзыв
Понравилась работа с этим заказчиком. Никаких проблем с оплатой не было, что самое главное.