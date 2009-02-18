krab

Степан krab

 
37 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

- C#, Java, JavaScript, PHP, Python

- MS SQL, MySQL

- AppFabric Cache, memcached

- ASP.Net (MVC, jQuery), WCF, ADO.Net (EntityFramework), Web-службы, WinForms

- HTML 5, CSS

- Mercurial, TFS, SVN

- OS Linux (Gentoo, Ubuntu)

PHPJavascriptPythonMySQLHTMLCSSjQueryLinuxUbuntu
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Отзывы заказчиков
agn
64 годаИспания
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$120
10 баллов
14 лет назад
Интерфейс к базе данных по клиентам
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Nefcore
Игорь 
35 летМолдова
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 отзывов
$30
10 баллов
14 лет назад
Joomla
Справился с пунктом некоторых задач,по обстоятельством отлучился и нашел себе достоиную замену!Буду работать и в дальнейшем приятный ответсвенный и практичный человек!Спасибо Степан
Приятный в общении человек. С пониманием относится к делу. Никаких претензий нет.
Ответный отзыв
ww2
NaN летРоссия
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Php кнопка для сохранения mysql (таблица) в xls
Молодец сделал за 1 час и недорого!
Никаких претензий к заказчику нет. Оплата своевременная.
Ответный отзыв
igoryan81
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Создание yml файла
Работа проделана моментально и отлично.Плюс решено еще несколько вопросов которые я давно не мог решить.Отдельное спасибо за скорость!
Очень дружелюбный и надежный заказчик. Можно положиться, никаких проблем с оплатой не было.
Ответный отзыв
manower
Сергей 
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Нужен парсинг
Очень ответственно отнесся ко моей проблеме, выполнил задачу за 1 день
Понравилась работа с этим заказчиком. Никаких проблем с оплатой не было, что самое главное.
Ответный отзыв