Рисунки в BPwin сделать.
Степанушков Александр Геннадьевич.
День рождения 1 мая 1986 года.
Место жительство: г.Благовещенск.
Знание программ: 3D MAX, Maya, Poser, Swift 3d, Flash, Photoshop и мелкие программы.
Опыт работы: Flash (6 лет).
Опыт работы: 3D max+Maya (2 года).
Опыт работы: 3D Flash (1.5 год).
Опыт работы: Photoshop (4-6 лет).
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