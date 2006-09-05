ww2

Гость ww2

 
NaN летРоссия/Благовещенск
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Степанушков Александр Геннадьевич.

День рождения 1 мая 1986 года.

Место жительство: г.Благовещенск.

Знание программ: 3D MAX, Maya, Poser, Swift 3d, Flash, Photoshop и мелкие программы.

Опыт работы: Flash (6 лет).

Опыт работы: 3D max+Maya (2 года).

Опыт работы: 3D Flash (1.5 год).

Опыт работы: Photoshop (4-6 лет).

Отзывы фрилансеров
sithiam
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$25
10 баллов
14 лет назад
Создать имитацию программы для учета материалов.
Отличный заказчик, работа прошла ровно
Все отлично сделано и в быстрые сроки!
Ответный отзыв
krab
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Php кнопка для сохранения mysql (таблица) в xls
Никаких претензий к заказчику нет. Оплата своевременная.
Молодец сделал за 1 час и недорого!
Ответный отзыв