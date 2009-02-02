Нужен парсинг

Веб-программированиеЗавершен17 заявок315 просмотров
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Нужен скрипт который будет парсить картинки и описания товаров и загружать их на интернет магазин.

15 лет назад
manower
Сергей 
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
krab
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$50
3 дня
Очень ответственно отнесся ко моей проблеме, выполнил задачу за 1 день
Понравилась работа с этим заказчиком. Никаких проблем с оплатой не было, что самое главное.