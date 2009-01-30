Нужен скрипт для обмена трафиком

Требуется внести изменения в БД (MySQL. PHP), добавить доп поля в формы, поменять цвета, сделать более удобную навигацию, сделать простой электронный документооборот, внести изменения в форум, сделать более мощный поиск по БД, в будущем запланировано ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен скрипт или мод для DLE для обмена трафиком
- Похожие заказы
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется доработать уже готовый парсер товаров интернет магазина. Магазин куда загружаются товары на phpshop подробнее при переписке.Веб-программирование9 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен флеш-баннер для сайта blogger.com.ua Идея: сделать его в стиле газетной рекламы 30-х годов (можно видеть в современных фильмах по мотивам американских комиксов) - крутящаяся подлетающая издалека газета фиксирующаяся на крупном заголовке новости). Печатный станок печатает газеты. Сегодня ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Всем привет. Нужен скрипт предварительной загрузки на Аяксе для одной части страницы т.е. когда человек добавил информацию и нажал кнопку добавить у него вся страница не перегружалась, а только одна часть. И во время загрузки ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт15 лет назад
Значит суть проблемы такова..... Я на своем сайте, book-portal.ru поставил форум, если набирать в адресной строке forum.book-portal.ru не работает, а работает только по ссылке с сайта ( при чем если в ссылке забит адрес, такой как ...Завершен8 лет назад
Нужно установить Сео мод для phpbb3Завершен15 лет назад
Есть два магазина joomla+virtuemart, фото товаров нужно защитить "водным знаком".Веб-программирование13 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Компонент - добавление на сайт ссылок для скачивания файлов. посмотреть можно здесь - http://www.noclub.ru/index.php/mp3-ftp/category/2- что нужно: 1. добавить в админке опцию: а) чтобы можно было после названия микса выводить любой HTML код - простой текст, текст с тегами, вставка ...Завершен15 лет назад
- $50
Создать на сайте поиск по победителям лотереи. Сами победители будут вносится в базу при помощи простой админки - имя + фамилия + отчество + город + приз. Если победителя с такой фамилией нет - высвечивается ...Завершен15 лет назад
Требуеться написать скрипт подобный сайту inviz.suЗакрыт15 лет назад