Внести изменения в базу данных

Требуется внести изменения в БД (MySQL. PHP), добавить доп поля в формы, поменять цвета, сделать более удобную навигацию, сделать простой электронный документооборот, внести изменения в форум, сделать более мощный поиск по БД, в будущем запланировано привязать к ней доску, в связи с этим сразу сделать данные возможности (думаю лучше будет сделать аналог существующей -новую и перенести данные), сделать отчеты загрузки выгрузки.

ТЗ нет, есть карта базы, работающий пример, при необходимости ТЗ помогу составить.

ВНИМАНИЕ: ОБЩЕНИЕ СТРОГО в живую и ЧЕРЕЗ SKYPE

предпочтение отдам ответственному, пунктуальному, свободному от проектов. отчетность в процессе выполнения работ обязательно.

Skype : Artemy_Gorbunov