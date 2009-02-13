Необходимо вручную перенести инфо с базы данных

Добрый день. На сайте стоит антилич. Раньше работал апач теперь поставили nginx htaccess раньше выглядел так RewriteEngine on RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^.*$ [NC] RewriteCond %{HTTP_REFERER} !http://(www.)?site1\.ru/.*piter\.html$ RewriteCond %{HTTP_REFERER} !http://(www.)?site2\.ru/.*piter\.html$ RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f RewriteRule ^(.*)$ http://site1.ru/antileech_ww/download.php?file=$1 [R=301,L] Хотелось бы получить рабочий код с соблюдением всех этих ...