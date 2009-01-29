Небольшие корректировки

Требуется человек, для программирования нестандартных хаков, аддонов, модулей для DLE, vBulletin, IPB. Интересует разработка и интеграция решения. знания - php,mysql,ajax Большой плюс, если вы можете верстать валидный кроссбраузерный html. На данный момент есть задачи: DLE: френдлента, система репутации на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, коллеги!
Необходимо "довести до ума" небольшой проект.
В дальнейшем - возможно наращивание нового/замена старого функционала.
В идеале - долгое и плодотворное сотрудничество. Среди задач нет абсолютно ничего сложного, в пределах уровня "продвинутый хоум-пэйдж"
Приоритет молодым, начинающим (не стоит понимать слишком буквально) программистам ввиду ограниченности бюджета:(
С другой стороны, не хотелось бы связываться с амбициозными "школьниками". В общем, прошу реально оценивать свой уровень
С меня возможные технические консультации. В пределах разумного.
Необходимый минимум знаний:
MySQL, php5 (ООП), JS, HTML, CSS, Joomla
Перечисленные требования хотя бы "на четверку"
Требования к личности:
реальная оценка своего уровня, ответственность, желание развиваться, увлеченность работой ну и стабильный Интернет;)
Прошу заявки оставлять здесь, в личку не писать и тем более в аську.
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