Небольшие корректировки

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок144 просмотра
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Добрый день, коллеги!

Необходимо "довести до ума" небольшой проект.

В дальнейшем - возможно наращивание нового/замена старого функционала.

В идеале - долгое и плодотворное сотрудничество. Среди задач нет абсолютно ничего сложного, в пределах уровня "продвинутый хоум-пэйдж"

Приоритет молодым, начинающим (не стоит понимать слишком буквально) программистам ввиду ограниченности бюджета:(

С другой стороны, не хотелось бы связываться с амбициозными "школьниками". В общем, прошу реально оценивать свой уровень

С меня возможные технические консультации. В пределах разумного.

Необходимый минимум знаний:

MySQL, php5 (ООП), JS, HTML, CSS, Joomla

Перечисленные требования хотя бы "на четверку"

Требования к личности:

реальная оценка своего уровня, ответственность, желание развиваться, увлеченность работой ну и стабильный Интернет;)

Прошу заявки оставлять здесь, в личку не писать и тем более в аську.

15 лет назад
viktor_ch
Виктор 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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