DLE, vBulletin, IPB - php/mysql/ajax

Требуется человек, для программирования нестандартных хаков, аддонов, модулей для DLE, vBulletin, IPB.

Интересует разработка и интеграция решения.

знания - php,mysql,ajax

Большой плюс, если вы можете верстать валидный кроссбраузерный html.

На данный момент есть задачи:

DLE: френдлента, система репутации на ajax (добавить в существующий модуль поддержку AJAX), интеграция с MediaWiki, обновить сам ДЛЕ до 8.2

VB: создать модуль (смена пака смайлов, в заивимости от выбранного пола при регистрации)

IPB: перевести на последнюю версию, с сохранением хаков

В вашем предложении прошу указывать цену и сроки именно для этих доработок. Цену надо указывать ОБЯЗАТЕЛЬНО, более подробно её будем обсуждать при личном общении.

Личные сообщения не рассматриваются, писать их НЕ нужно, все предложения только в проекте.

наличие сертификатов с http://www.certifications.ru/ снимет ненужные вопросы

Спасибо! :)