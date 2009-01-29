DLE, vBulletin, IPB - php/mysql/ajax

Не работает скачка на трекере раньше работала нудно срочно очнь пишите в аську 394256394 либо в скайп nikolay.pitersky
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется человек, для программирования нестандартных хаков, аддонов, модулей для DLE, vBulletin, IPB.
Интересует разработка и интеграция решения.
знания - php,mysql,ajax
Большой плюс, если вы можете верстать валидный кроссбраузерный html.
На данный момент есть задачи:
DLE: френдлента, система репутации на ajax (добавить в существующий модуль поддержку AJAX), интеграция с MediaWiki, обновить сам ДЛЕ до 8.2
VB: создать модуль (смена пака смайлов, в заивимости от выбранного пола при регистрации)
IPB: перевести на последнюю версию, с сохранением хаков
В вашем предложении прошу указывать цену и сроки именно для этих доработок. Цену надо указывать ОБЯЗАТЕЛЬНО, более подробно её будем обсуждать при личном общении.
Личные сообщения не рассматриваются, писать их НЕ нужно, все предложения только в проекте.
наличие сертификатов с http://www.certifications.ru/ снимет ненужные вопросы
Спасибо! :)
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