Небольшой скрипт на JavaScript

$7
Веб-программированиеЗакрытнет заявок128 просмотров
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15 лет назад
ommo
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад