Работа для флешера.

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать простой mp3-плеер, для проигрывания потокового аудио. Функциональность стандартная.
Можно на основе уже существующего, можно на основе стандартного флэш-компонента.
Дизайн предоставлю.
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