Работа для флешера.

$10
Веб-программированиеЗавершен5 заявок229 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать простой mp3-плеер, для проигрывания потокового аудио. Функциональность стандартная.

Можно на основе уже существующего, можно на основе стандартного флэш-компонента.

Дизайн предоставлю.

15 лет назад
Darsi
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
roman7652
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Все гут, все работает. Со сроками немного задержал, но некритично. Человек - надежный, и бьется до конца!
Спасибо за сотрудничество. Понравилось чёткое и ясное задание и взаимопонимание.