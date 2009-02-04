Работа для флешера.

Требуется обновить версию магазина,посмотреть какие новые функции можно добавить,установить несколько модулей,некоторые написать самому. Что нужно: 1. с регистрацией или без должны все атрибуты быть а то без регситрации заказ приходит ни размера ни фига.. 2. возможность посмотреть данные ...