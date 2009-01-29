Помочь исправить ошибку

На битрикс парсер написать т3 в приложение
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Добрый день, Периодически возникает 403 ошибка и сайт не доступен. Помогите решить эту проблему
а также необходимо проверить сайт на уязвимость, посмотреть еще ошибки. Спектр работ разнообразный: перенести сайт на новый хостинг, установить статистику(желательно cnstats), ускорить загрузку страниц.
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