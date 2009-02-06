Подключить оплату через кредитные карты на Python

Нужна точно такая же флеш галерея как здесь: http://www.simonhoegsberg.com/we_are_all_gonna_die/slider.html Что нужно: Фаил fla, чтобы менять размер фотографии и размер привью. Файл xml, который будет привязан к галерее, где в ручную будут прописываться пути на привью и фото. Все выше ...