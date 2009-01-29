Интернет-магазин с партнерской программой

Нужно сделать интернет-магазин по продаже цифровых товаров (пин -кодов пополнения мобильной связи, электронных книг....)

Продажа товаров в магазине должна проходить в автоматическом режиме с многовенной доставкой, сразу после поступления денег на счет. Все платежи должны проходить через електронную платежную систему оплаты, liqpay.com

Для интернет-магазина нужно сделать семи уровневую партнерскую программу по принципу МЛМ. Тоесть: новый партнер может зарегестрироватся в партнерке только по рекомендации уже зарегестрированного партнера. Это можно сделать на его партнерском сайте. После регистрации он принимает участие в такой же семи уровневой партнерской программе.

Чтобы получить комиссионные со своих семи уровней рефералов, партнер

обьязательно должен обеспечить определенный обьем продаж в месяц в своем магазине.

Тоесть, он должен купить сам что-то в своем магазине на установленную сумму и выше, или продать на эту же сумму и выше что-то посетителям, которые пришли по его партнерской ссылке.

Если магазин партнера установленный обьем не сделал, комисионные начисляются выше стоящему партнеру, кто этот обьем сделал.

В админке каждого партнера должна быть статистика, где он может посмотреть обьем своего магазина, количество партнеров на каждом уровне, их обьем продаж, суму комиссионных по уровнях, и общую.

В админке администратора должна быть доступна статистика как общая по магазину, так и выборочно по конкретным партнерам, по параметрам перечисленных выше. Также администратор сам настраивает процент начислений партнерам по каждому уровню.

Пишите сроки и стоимость? (стоимость указывайте в грн.)

Если в разработке были подобные работы присылайте ссылки на сделанные работы.