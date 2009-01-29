Интернет-магазин с партнерской программой

Нужна точно такая же флеш галерея как здесь: http://www.simonhoegsberg.com/we_are_all_gonna_die/slider.html Что нужно: Фаил fla, чтобы менять размер фотографии и размер привью. Файл xml, который будет привязан к галерее, где в ручную будут прописываться пути на привью и фото. Все выше ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать интернет-магазин по продаже цифровых товаров (пин -кодов пополнения мобильной связи, электронных книг....)
Продажа товаров в магазине должна проходить в автоматическом режиме с многовенной доставкой, сразу после поступления денег на счет. Все платежи должны проходить через електронную платежную систему оплаты, liqpay.com
Для интернет-магазина нужно сделать семи уровневую партнерскую программу по принципу МЛМ. Тоесть: новый партнер может зарегестрироватся в партнерке только по рекомендации уже зарегестрированного партнера. Это можно сделать на его партнерском сайте. После регистрации он принимает участие в такой же семи уровневой партнерской программе.
Чтобы получить комиссионные со своих семи уровней рефералов, партнер
обьязательно должен обеспечить определенный обьем продаж в месяц в своем магазине.
Тоесть, он должен купить сам что-то в своем магазине на установленную сумму и выше, или продать на эту же сумму и выше что-то посетителям, которые пришли по его партнерской ссылке.
Если магазин партнера установленный обьем не сделал, комисионные начисляются выше стоящему партнеру, кто этот обьем сделал.
В админке каждого партнера должна быть статистика, где он может посмотреть обьем своего магазина, количество партнеров на каждом уровне, их обьем продаж, суму комиссионных по уровнях, и общую.
В админке администратора должна быть доступна статистика как общая по магазину, так и выборочно по конкретным партнерам, по параметрам перечисленных выше. Также администратор сам настраивает процент начислений партнерам по каждому уровню.
Пишите сроки и стоимость? (стоимость указывайте в грн.)
Если в разработке были подобные работы присылайте ссылки на сделанные работы.
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