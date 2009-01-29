Флеш галерия (очень простая, пример есть)

Нужна точно такая же флеш галерея как здесь: http://www.simonhoegsberg.com/we_are_all_gonna_die/slider.html

Что нужно:

Фаил fla, чтобы менять размер фотографии и размер привью.

Файл xml, который будет привязан к галерее, где в ручную будут прописываться пути на привью и фото.

Все выше перечисленное, можно взять из готового примера, если получится.