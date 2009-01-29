Флеш галерия (очень простая, пример есть)

$50
Веб-программированиеЗакрыт15 заявок506 просмотров
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Нужна точно такая же флеш галерея как здесь: http://www.simonhoegsberg.com/we_are_all_gonna_die/slider.html

Что нужно:

Фаил fla, чтобы менять размер фотографии и размер привью.

Файл xml, который будет привязан к галерее, где в ручную будут прописываться пути на привью и фото.

Все выше перечисленное, можно взять из готового примера, если получится.

15 лет назад
Spacers
Андрей 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 отзывов
Выбранный исполнитель
bananan
Мыкола 
54 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
7 отзывов(-2)
15 лет назад
$40
2 дня