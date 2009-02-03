Прикрутить модуль смены языка (Joomla)

Веб-программированиеЗавершен11 заявок251 просмотр
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Версия 1.0.15

Есть русская версия сайта

Есть полный перевод (вернее будет через 1-2 дня)

Надо сделать кнопочку в меню или любом другом но удобном месте RU-ENG

Ну и чтобы в админке возможность на том и на том языке дописывать была.

Только чтобы не было вместо Кирилицы вопросиков..) а сайт работать так и остался.

Вроде это Mamblefish или Joomfish - думаю сами посоветуете чем лучше.

Цены и сроки ?

Joomla
15 лет назад
luxus
NaN летУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
agentagencyllc
Отто 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$15
1 день
Работа была выполнена быстро и без лишних вопросов. И в тоже время исполнитель ответил на все мои вопросы по делу и не поделу. Одним словом приятный в работе и общении человек.
Работа была приятна. Оплата поступила сразу же после окончания работы. Приятный сотрудник.
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