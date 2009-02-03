Прикрутить модуль смены языка (Joomla)

Необходимо Создать флешку! Представляет собой часть комнаты с изменяемым цветом пола,окна с подоконником,стен. С возможностью открывания створки. Варианты окна есть во вложениях и как это должно выглядеть! Портфолио обязательно! Остальное при общении...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Версия 1.0.15
Есть русская версия сайта
Есть полный перевод (вернее будет через 1-2 дня)
Надо сделать кнопочку в меню или любом другом но удобном месте RU-ENG
Ну и чтобы в админке возможность на том и на том языке дописывать была.
Только чтобы не было вместо Кирилицы вопросиков..) а сайт работать так и остался.
Вроде это Mamblefish или Joomfish - думаю сами посоветуете чем лучше.
Цены и сроки ?
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