Прикрутить модуль смены языка (Joomla)

Версия 1.0.15

Есть русская версия сайта

Есть полный перевод (вернее будет через 1-2 дня)

Надо сделать кнопочку в меню или любом другом но удобном месте RU-ENG

Ну и чтобы в админке возможность на том и на том языке дописывать была.

Только чтобы не было вместо Кирилицы вопросиков..) а сайт работать так и остался.

Вроде это Mamblefish или Joomfish - думаю сами посоветуете чем лучше.

Цены и сроки ?