Доделать партнерку popunder

Человек кидала. Я выполнил работу. Он сказал что через 2 часа будет дома и оплатит, ни его ни денег. Ситуация такая же что и Выше описана, сходиться в 90%. так что вообще не имейте с этим человек ни каких дел!!!А если он закажет работу которой потребуется больше месяца?! Так что решайте сами кто он и что он после 2 аналогичных инцидентов!