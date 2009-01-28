Доделать партнерку popunder

$100
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки145 просмотров
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Доброе время суток! Имеется скрипт popunder нужно его доделать подробности в аську 438236052 сюда не пишите отвечать тока в аську буду

15 лет назад
voronsila
Вячеслав 
35 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва(-2)
Выбранные исполнители
Macintosh
Сафронов 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов(-2)
15 лет назад
$70
2 дня
Человек кидала. Я выполнил работу. Он сказал что через 2 часа будет дома и оплатит, ни его ни денег. Ситуация такая же что и Выше описана, сходиться в 90%. так что вообще не имейте с этим человек ни каких дел!!!А если он закажет работу которой потребуется больше месяца?! Так что решайте сами кто он и что он после 2 аналогичных инцидентов!
320192
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
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