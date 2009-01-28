Доделать партнерку popunder

Добрый день! Необходимо скопировать всю базу гостинниц с сайта www.zabroniryi.ru один в один и также по разделам. На выходе скрипт с этой базой, который представляет как и на сайте примере каталог вида страна - город - ...
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Доброе время суток! Имеется скрипт popunder нужно его доделать подробности в аську 438236052 сюда не пишите отвечать тока в аську буду
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