Скрипт + одноразовый граббинг контента

Добрый день!

Необходимо скопировать всю базу гостинниц с сайта www.zabroniryi.ru один в один и также по разделам. На выходе скрипт с этой базой, который представляет как и на сайте примере каталог вида страна - город - гостинница. Точно такая же форма заказа, как на сайте примере, только вариант "заказ по запросу" смотрим на странице http://www.zabroniryi.ru/zakaz_new_376.htm

Также нужна форма поиска по базе. Необходим редактор для правки текста каждой гостинницы и возможность добавлять фотографии к каждой гостиннице.

С сайта источника необходимо собрать все гостинницы и все картинки к гостинницам (картинки на другом сервере images.allcities.ru, увидите когда начнете изучать структуру). Из-за большого объема не хочу перегрузить сайт, поэтому надо разбивать перекачку на этапы или загружать к себе на компьютер.

Работа не простая, объем текста, страниц и картинок большой.

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Пожалуйста, пишите только в предложения, не надо писать личные сообщения и связываться со мной иным способом - я лично свяжусь с выбранным исполнителем. Пишите мне сообщения только в случае возникновения вопросов.

Благодарю за внимание.