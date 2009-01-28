Магазин, парсер переноса, XML в яндекс

Собственно сам сайт www.imola.ru используется PHP+Smarty+MySQL 1. нужно реализовать модуль "вопрос ответ" бэк-энд и фронт-энд (без замедренностей в самом примитивном виде) 2. Внизу каждой страницы в подвале во фразе "Официальный дилер Chrysler, Jeep, Dodge компания "Имола" ...
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Будет создан магазин (joomla 1.5 + виртуемарт) надо прописать в виртуемарте несколько доп полей, убрать глюки. сделать мультивалютность с загрузкой курсов. написать парсер переноса контента из базы joomla. написать выгрузку в яндекс маркет. Сделать ШАБЛОН вывода похожий на http://www.auto-tools.ru/
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