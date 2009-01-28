Магазин, парсер переноса, XML в яндекс

Будет создан магазин (joomla 1.5 + виртуемарт) надо прописать в виртуемарте несколько доп полей, убрать глюки. сделать мультивалютность с загрузкой курсов. написать парсер переноса контента из базы joomla. написать выгрузку в яндекс маркет. Сделать ШАБЛОН вывода похожий на http://www.auto-tools.ru/

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