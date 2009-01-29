Написать (php) функцию определения связи в цепочке

Необходимо написать фукнцию определения всех возможных вариантов взаимосвязей в массиве чисел. на входе в фунции задается начальный id и конечный id. данные все находятся в одной таблице БД (mysql)

на входе пример

id sub_id

----------------------------

3 | 7,124,166,6,5

5 | 23,153,3

6 | 144,3

24 | 144,1,15

124 | 144,153,3

153 | 124

первый столбец это id, второй - ссылки на другие id с разделителем запятой. например запись в строке с id=3 (7,124,166,6,5) означает что элемент 3 связан с элементами 7,124,166,6 и 5.

соответственно в результате выполнения фунции с параметрами 3 и 144 (начальный и конечный)

функция должна вернуть несколько цепочек вида - 3-124-144 и 3-6-144

соотв. для параметров 5 и 124 будут возвращены цепочки

5-153-124, 5-3-124

уровень вложенности (глубины выборки должен быть не фиксированным)

интересует время и цена решения данной задачи