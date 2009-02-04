Модули для Joomla

Задача: встроить дизайн в два сайта (шаблоны Smarty)(в одном сайте небольшие доработки верстки) и небольшая доработка сайта (собственный движок) Требования: знание php4, mysql, smarty, основы ООП, умение разбираться в чужом коде, Javascript. Работа нужна качественная и быстрая, ...
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Только для тех, кто имеет опыт работы с модулями Joomla.
Собственно, что требуется:
в joomla 1.0 есть модуль вывода кратких новостей - требуется разделить его на 2 модуля: 1 модуль должен выводить последнюю краткую новость полностью(с возможностью указать всю новость выводить или только первые столько-то символов), 2 модуль - вывод кратких новостей, но только без самой последней.
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