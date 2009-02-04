Модули для Joomla

$50
Веб-программированиеЗавершен6 заявок235 просмотров
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Только для тех, кто имеет опыт работы с модулями Joomla.

Собственно, что требуется:

в joomla 1.0 есть модуль вывода кратких новостей - требуется разделить его на 2 модуля: 1 модуль должен выводить последнюю краткую новость полностью(с возможностью указать всю новость выводить или только первые столько-то символов), 2 модуль - вывод кратких новостей, но только без самой последней.

Joomla
15 лет назад
seodes
Юрий 
42 годаОАЭ
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
sapfear
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$50
3 дня
Качественное исполнение и быстрые сроки. Сделал даже больше, чем требовалось изначально. Рекомендую.
Приятный в работе человек, все подробно разъяснил, оплату получил точно в срок.
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