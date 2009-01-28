Доработка и модернизация сайта на NetCat

Задача - Прикрепить ГОТОВЫЙ сайт по продаже мультимедиа контента (mp3) к cms. В данный момент сайт "голый", работает без cms на одних скриптах. Прочитать о том, как создавался сайт можно тут - (http://www.esker.ru/index.php?dn=news&to=art&id=15) Необходимы модули - Многоуровневая регистрация ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер,
Сайт www.Nomacon.by.
Необходимо сделать 2 вещи:
1. На главной странице есть лента новостей. Суть задачи: сделать что-то типа текстэрии, флейма и т.п. т.е. блок фиксированной высоты, в который помещается неограниченная лента новостей такого же стиля как и на сайте.
2. Главное меню на сайте, с картинками. Требуется вставить скрипт, с помощью которого при наведении на эти картинки, они будут увеличиваться. Картинки можно использовать те, что есть.
Стучите в аську: 200042077.
Прошу не беспокоить менеджеров и крупные студии.
Оплата по факту, WMZ, сразу по выполнению. Пользователям с историей возможна предоплата.
p/s/ сроки критичные. День-два не устраивают, нужен человек готовый сразу приняться за работу
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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