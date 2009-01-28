Доработка и модернизация сайта на NetCat

Добрый вечер,

Сайт www.Nomacon.by.

Необходимо сделать 2 вещи:

1. На главной странице есть лента новостей. Суть задачи: сделать что-то типа текстэрии, флейма и т.п. т.е. блок фиксированной высоты, в который помещается неограниченная лента новостей такого же стиля как и на сайте.

2. Главное меню на сайте, с картинками. Требуется вставить скрипт, с помощью которого при наведении на эти картинки, они будут увеличиваться. Картинки можно использовать те, что есть.

Стучите в аську: 200042077.

Прошу не беспокоить менеджеров и крупные студии.

Оплата по факту, WMZ, сразу по выполнению. Пользователям с историей возможна предоплата.

p/s/ сроки критичные. День-два не устраивают, нужен человек готовый сразу приняться за работу