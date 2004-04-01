Flash / Flex приложение для дизайна футболок

Здравствуйте.

Необходимо разработать клиентскую часть приложения – конструктора футболок.

Функционально приложение должно быть идентично конструктору на spreadshirt.com (там нажать Start Creating).

Подробное ТЗ предоставляется после предварительного собеседования.

Пожалуйста присылайте ссылки на примеры работ (но не просто "что-то на флэше", а то, что может дать представление о вас, как о потенциальном исполнителе) и не присылайте сообщения типа "сделаю что угодно и дешевле всех, а что там надо – уже походу разберусь".

Прошу прощения за подобный комментарий, но слишком много подобного "мусора" приходит :)

Контакт:

job[at]printdirect.ru или сюда (т.е. на weblancer).

Заранее спасибо

- Илья

UPD: С учетом уже поступивших предложений –

обратите внимание, что речь идет только о самом приложении (клиентской части), серверную часть делает наш программист. Дизайн конструктора также не является обязательным требованием.