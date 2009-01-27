Система вывода объявлений

Исполнитель скрылся вместе с деньгами. Работу не выполнил, даже на половину, деньги взял за весь проект. В данный момент сменил ICQ. Верните часть денег! Вы же сами понимаете, интерес со строны россйских заказчиков к исполнителям из Украины резко падает, а все из-за таких, как Вы.