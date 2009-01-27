Система вывода объявлений

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки157 просмотров
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Необходимо написать систему вывода объявлений по типу аукциона, которая выводит объявления на страницах в зависимости от совпадения ключевых слов и слов на странице сайта в теге title.

+ опцианально : пополнение счета через Робокс, webmoney, аккаунт рекламодателя, партнера и т.д.

Имеется готовый сверстанный дизайн с внутренними страницами. Срок 60 дней!

15 лет назад
erasimov2006
Денис 
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
88 отзывов
Выбранный исполнитель
Khabibulin
53 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$1000
35 дней
Исполнитель скрылся вместе с деньгами. Работу не выполнил, даже на половину, деньги взял за весь проект. В данный момент сменил ICQ. Верните часть денег! Вы же сами понимаете, интерес со строны россйских заказчиков к исполнителям из Украины резко падает, а все из-за таких, как Вы.
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