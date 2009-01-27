Граббер 3-х сайтов обьявлений

Необходим скрипт, который будет установлен на моем хостинге. (пхп, мускул).

Ежедневный запуск (понятно буду запускать я) будет собирать новые объявления с трех сайтов (пхпешных) и складывать в базу. Выборка будет идти по категориям.

Сайты после запроса в личке.

потом ответ стоимость/сроки.