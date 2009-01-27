Анимационный flash банер СРОЧНО

$250
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок296 просмотров
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Несложный по анимации флеш банер! Суть креатива:

На экране мальчик и девочка. Надо выбоать, кому ты даришь подарок. Допусти, девочке. Кликаешь на неё. Появляется поле, чтобы вбить: возраст. Потом появляются 5 рожиц- 5 типов девушек: блондинка, брюнетка, рыжая, кудрявая, с короткими волосами и какая-нибудь вся в розовом. Выбираешь. Итог: типа гороскопа: что подойдет в подарок! С применами и гиперссылками.

Общение чатом в скайп, логин darissimo2

СРОК - до 1 февраля.

15 лет назад
andysky
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
m_a_h_n_o
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$250
4 дня