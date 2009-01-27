Анимационный flash банер СРОЧНО

Несложный по анимации флеш банер! Суть креатива:

На экране мальчик и девочка. Надо выбоать, кому ты даришь подарок. Допусти, девочке. Кликаешь на неё. Появляется поле, чтобы вбить: возраст. Потом появляются 5 рожиц- 5 типов девушек: блондинка, брюнетка, рыжая, кудрявая, с короткими волосами и какая-нибудь вся в розовом. Выбираешь. Итог: типа гороскопа: что подойдет в подарок! С применами и гиперссылками.

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СРОК - до 1 февраля.