Простой РНР скрипт

Веб-программированиеЗавершен22 заявки304 просмотра
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Нужен следующий скрипт:

На веб вервере есть папка с 10тис файлами.

Есть таблица в БД с двумя полями в котороых хранятся имена файлов.

Нужно чтоб скрип все файлы имя которых есть в таблице БД переместил в другую произвольную папку.

Все.

15 лет назад
Jin-Roh
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
programmist
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$1
1 день
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