Доработка сайта на ZF до конечного продукта

Нужно довести до конечного продукта сайт. Его демо сейчас находится на http://ntb.mfstudio.net/.

Сайт построен на технологии ZF и в некоторых случаях dojo+json

на него требуется доделать

1. ленту новостей

2. галерею (автоматическая смена фотографий сотрудников банка на главной странице)

3. голосование (простетская форма на главной)

4. банерная ротация (никаких настроек по тематике, тегам, времени показа и т.д., просто картинка+заголовок+текст+ссылка и в случайном порядке показывать)

5. вопрос-ответ

6. изменить настройки стандартного роутера, чтобы страницы загружались не таким url как сейчас, а следующим образом.. у всех страниц есть alias (уникальный текстовый идентификатор), хотелось бы чтобы страницы грузились примерно так

site.ru/part_alias/ а дальше параметры если того требует отдельная страница

site.ru/news/123 определенная новость

плюс какая-то возможность регистрировать контроллеры как зарезервированные слова, как (news в предыдущем примере), чтобы система искала не страницу по алиасу а запускала контроллер.

уверен такие возможности в ZF есть, глубоко просто сам не вникал.

По всем пунктам будет предоставлены структуры классов абстракций, структуры таблиц базы данных, готовые и сверстанные графические интерфейсы

Предпочтение отдается команадам, либо уж очень способным программистам способным быстро выполнять большие объемы работы.

P.S. данное задание как и все мои проекты опбуликованные здесь расчитан на поиск долгосрочного партнера, так что если у вас просто есть свободное время сейчас, но вообще вникать особого жеания нет, то не тратьте мое и свое свободное время.