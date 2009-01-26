Работа для программиста PHP+ SQL

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок308 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется программист для нестандартного проекта.

опыт написания проектов с распараллеливанием работы и оптимизацией работы с базой данных будет преимуществом.

идеальным вариантом будет Ваше предложение в виде указания пары работ нестандартных (показательных)

в цену вписать стоимость дня работы

icq для связи.

27-го числа в 20:00 подведу итоги и выбранные специалисты получат ТЗ. по итогам определится победитель и он получит заказ.

заранее спасибо за участие.

PHP
15 лет назад
ArtPro
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад