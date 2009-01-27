Сделать шапку

Веб-программированиеЗавершен31 заявка376 просмотров
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Есть набор картинок, одинакового размера, нужно сделть чтоб они плавно сменяли одна другую, через 2-3 секунды, сделать во флехе. 5 вмз и отзыв, (в личку не писать предложения скрыты), вот картинки http://files.mail.ru/ZJ2T00

15 лет назад
nemmo2000
Евгений 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
10 отзывов
Выбранный исполнитель
FaradayStudio
Сергей 
31 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Отличная работа, быстро и качественно. Я очень доволен сотрудничеством. Рекомендую всем.
Хороший заказчик, чёткое Тз и своевременная оплата.