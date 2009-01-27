Сделать шапку

Необходима доработка стандартного мода для голосования в IPB версии 2.0.4 1. включение/выключение функции ограничения для отдельного голосования даты регистрации пользователя после/до которой нельзя голосовать 2. включение/выключение функции записи результатов для отдельного голосования (ник/его выбор) НАСТОЯТЕЛЬНО обращаю внимание форум ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть набор картинок, одинакового размера, нужно сделть чтоб они плавно сменяли одна другую, через 2-3 секунды, сделать во флехе. 5 вмз и отзыв, (в личку не писать предложения скрыты), вот картинки http://files.mail.ru/ZJ2T00
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